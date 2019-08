Linklater bo naslednji film snemal 20 let

Los Angeles, 31. avgusta - Ameriški režiser Richard Linklater, ki slovi po ambicioznih projektih, je naznanil, da bo svoj naslednji film snemal več kot 20 let. Novi izziv je adaptacija muzikala Merrily We Roll Along Stephena Sondheima. Muzikal spremlja zgodbo skladatelja z Broadwaya, ki se preseli v Hollywood, da bi tam postal producent.