Wall Street zadnji teden avgusta vendarle popravil vtis

New York, 31. avgusta - Napetosti v trgovinskih odnosih med ZDA in Kitajsko so se v avgustu okrepile, kar je vznemirilo vlagatelje in za borznimi indeksi na Wall Streetu je najslabši mesec po letošnjem maju. Slab vtis je nekoliko popravil zadnji teden, v katerem so se tečaji vrednostnih papirjev opazno zvišali.