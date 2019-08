Na cestah zgoščen promet z zastoji

Ljubljana, 31. avgusta - Tudi zadnji avgustovski vikend se promet na cestah povečuje, nastajajo zastoji. Ob ponovnem odprtju štajerske avtoceste med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani je promet upočasnjen. Na mejnih prehodih vozila na vstop in izstop čakajo od 30 minut do ene ure, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.