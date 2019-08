Ljubljana, 31. avgusta - Danes bo prevladovalo sončno vreme. Popoldne in zvečer bo nekaj posameznih ploh in neviht. Burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Goriškem do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.