Branilec naslova Đoković zmagal, tokrat brez težav z ramo

New York, 31. avgusta - Srb Novak Đoković, branilec naslova na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku, je v tretjem krogu gladko premagal Američana Denisa Kudlo s 6:3, 6:4 in 6:2 ter se bo v nedeljo v osmini finala pomeril s Švicarjem Stanom Wawrinko, zmagovalcem tega grand slama leta 2016. Đoković na poti do zmage tokrat ni potreboval zdravniške pomoči.