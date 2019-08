New York, 31. avgusta - Andreja Klepač in Čehinja Lucie Hradecka, 10. nosilki turnirja dvojic na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku, sta izpadli že v prvem krogu. Dvoboj proti Tunizijki Ons Jabeur in Madžarki Fanny Stollar sta po uri in šestih minutah izgubili s 5:7 in 3:6.