New York, 30. avgusta - Avstralski teniški igralec Alex de Minaur je v tretjem krogu odprtega prvenstva ZDA presenetil finalista leta 2014 Japonca Keija Nishikorija. Dvajsetletnik, ki zaseda 38. mesto na lestvici ATP, je zmagal s 6:2, 6:4, 2:6 in 6:3. De Minaur je prišel do prve zmage proti kateremu od igralcev iz prve deseterice na svetovni kakovostni lestvici.