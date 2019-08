New York, 30. avgusta - Švicarski teniški as Roger Federer se je brez večjih težav uvrstil v osmino finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Tretji nosilec je kot zadnjega premagal Britanca Daniela Evansa, dvoboj se je po 80 minutah končal s 6:2, 6:2 in 6:1.