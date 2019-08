V Hongkongu aretirali več vidnih aktivistov

Hongkong, 30. avgusta - Policija v Hongkongu je aretirala več vidnih aktivistov gibanja za več državljanskih pravic v tej nekdanji britanski koloniji. Joshuo Wonga in Agnes Chow je policija aretirala davi, Andy Chan pa je bil aretiran v četrtek zvečer. Danes so nato aretirali še tri aktiviste in dva člana zakonodajnega sveta.