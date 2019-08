V DZ odprli letošnji BSF za mlade

Ljubljana, 30. avgusta - Predsednik Državnega zbora Dejan Židan je danes v Državnem zboru odprl Blejski strateški forum (BSF) za mlade, ki letos poteka pod geslom Mladina kot (prihodnji) vir (sredstev). V nagovoru ob odprtju je med drugim dejal, da je navdušen nad aktivnostjo in angažiranostjo mladih, saj to daje veliko upanje za prihodnost, so sporočili iz DZ.