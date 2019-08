EP v Zakopanah z okrnjeno udeležbo

Zakopane, 30. avgusta - V Zakopanah bo od 6. do 8. septembra evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju. To bo potekalo z močno okrnjeno udeležbo. Zahtevno svetovno prvenstvo v vseh treh posamičnih disciplinah in kombinaciji, na katerem so športnim plezalcem in športnim plezalkam razdelili prve olimpijske vozovnice, je močno zmanjšalo zanimanje za prvenstvo stare celine.