Drava napolnila mrežo Brežic

Ljubljana, 30. avgusta - Nogometaši Drave Dakinde so v prvi tekmi 6. kroga 2. SNL na Ptuju premagali Brežice Terme Čatež s 5:1. Ptujčani so že po 27 minutah vodili s 3:0, polčas dobili s 3:1, nato pa je usodo gostov v drugem delu z dvema goloma zapečatil Matic Marcius, kljub temu da so ta del domači odigrali z igralcem manj.