Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 30. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma dvignili nad gladino. Po oceni analitikov indekse še naprej dviguje sporočilo Pekinga, da lahko Kitajska prekinila niz povračilnih ukrepov v trgovinski vojni z ZDA. Kljub temu so indeksi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na poti mesečnega padca, ki bi bil prvi po maju.