Vreme: Ponoči in zjutraj bo delno jasno, ponekod v notranjosti zmerno oblačno

Ljubljana, 30. avgusta - Zvečer je zlasti v hribovitem svetu možna še kakšna ploha ali nevihta. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.