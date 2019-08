Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 30. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil rahlo rast. Okrepil se je za 0,32 odstotka in se ustavil pri 854,90 točke. Vlagatelji so opravili za 1,24 milijona evrov poslov, največ s Krkinimi delnicami. Med prometnejšimi so bile tudi delnice NLB, s katerimi so vlagatelji opravili tudi en posel s svežnjem.