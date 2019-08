Zunanji ministri EU na Gymnichu tudi o Arktiki

Helsinki, 30. avgusta - Zunanji ministri članic EU, med njimi slovenski minister Miro Cerar, so se danes na neformalnem zasedanju v Helsinkih posvetili evropski politiki do Arktike, skupaj z ministri iz držav Zahodnega Balkana pa so govorili tudi o sodelovanju s to regijo. Govorili so tudi o podpori zagovornikom človekovih pravic.