Indija v četrtletju z najnižjo rastjo v petih letih

New Delhi, 30. avgusta - Indijsko gospodarstvo se je v četrtletju med aprilom in junijem v medletni primerjavi okrepilo za pet odstotkov in tako upočasnilo že peto trimesečje zapored. Rast v tretjem največjem azijskem gospodarstvu je bila tako najpočasnejša v petih letih, razlog za to pa je šibko povpraševanje potrošnikov in previdnost bank.