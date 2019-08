Zaradi sanacije železniškega prehoda čez vikend za ves promet zaprt del Zaloške ceste

Ljubljana, 30. avgusta - Zaradi sanacije železniškega prehoda bo od sobote do najpozneje ponedeljka do 5. ure zjutraj za ves promet večino časa zaprta Zaloška cesta na območju križišča z železniško progo, so sporočili iz ljubljanske občine. V nedeljo bodo cesto med 12. in 17. uro zaradi Ljubljanskega triatlona sprostili. V tem času bo namreč zaprta Poljanska cesta.