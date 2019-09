Jubilejni Evropski dnevi judovske kulture z več prireditvami

Ljubljana/Maribor, 1. septembra - Z dnevom odprtih vrat mariborske sinagoge in ljubljanskega Judovskega kulturnega centra bodo danes počastili 20. obletnico Evropskih dnevov judovske kulture. V sklopu vseevropskega projekta organizatorji s prireditvami ponujajo poglobljen vpogled v judovsko kulturo in dediščino. V Sloveniji prireditve potekajo še v Negovi, Lendavi in Murski Soboti.