Sindikat delavcev migrantov stopnjuje pritisk zaradi sistema obdavčitve

Ljubljana, 30. avgusta - V Sindikatu delavcev migrantov Slovenije še niso dočakali razrešitve trenutne davčne obravnave delavcev migrantov. Potem ko so zaradi nestrinjanja s sistemom obdavčitve na ustavno sodišče vložili presojo dveh členov zakona o dohodnini, so danes napovedali nadaljnje aktivnosti, tudi v Bruslju. Medtem pa so se znašli v postopku KPK.