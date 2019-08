Na Breznici Ta medeni dan in stoletnica čebelarskega društva

Žirovnica, 31. avgusta - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica v sodelovanju s Čebelarskim društvom Antona Janše Breznica in Občino Žirovnica danes na Breznici pripravlja Ta medeni dan. Kulinarično in glasbeno obarvan dogodek bo zaznamovala stoletnica čebelarskega društva Antona Janše z Breznice, ki je zibelka slovenskega in svetovnega čebelarstva.