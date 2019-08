Nova nadzornika Telekoma Rozman in Cerovšek Zupančičeva, delničarjem 4,50 evra dividende

Ljubljana, 30. avgusta - Delničarji Telekoma Slovenije na čelu z državo so na današnji skupščini za nova člana nadzornega sveta imenovali Igorja Rozmana in Barbaro Cerovšek Zupančič. Sklenili so, da bo dividenda znašala 4,50 evra bruto, kar je bistveno nižje kot lani. Članom uprave in nadzornega sveta so podelili razrešnico za delo v lanskem letu.