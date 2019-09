Pri spomeniku ruskim vojakom na Žalah bodo prižgali večni ogenj

Ljubljana, 1. septembra - Pri spomeniku sinovom Rusije in Sovjetske zveze, ki so umrli na slovenskih tleh v prvi in drugi svetovni vojni, na Žalah bo danes slovesnost, na kateri bodo prižgali večni ogenj. Slovesnosti se bo udeležil predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki ob ob tej priložnosti tam položil venec in imel slavnostni nagovor.