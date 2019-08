Hčerka nekdanjega španskega selektorja Enriqueja izgubila boj z boleznijo

Barcelona, 30. avgusta - Španski nogometni trener in nekdanji reprezentant Luis Enrique je sporočil žalostno novico, da je njegova hčerka Xana izgubila petmesečni boj boleznijo. Sožalje so mu izrazili iz španske nogometne zveze, kjer je bil selektor, pa tudi števni svetovni klubi in posamezniki.