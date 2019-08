Linz, 30. avgusta - Slovenski veslač Rajko Hrvat je v finalu C svetovnega prvenstva v Linzu v konkurenci lahkih veslačev zmagal (7:04,580) in tako osvojil končno 13. mesto. Dvojni dvojec Nik Krebs in Miha Aljančič bo v finalu D nastopil v soboto ob 9.43.