Nekdanji vratar in kapetan Oliver Kahn bo vodil Bayern od leta 2022

München, 30. avgusta - Nekdanji vratar Oliver Kahn bo predsednik in izvršni direktor nemškega nogometnega velikana Bayerna od leta 2022, so sporočili iz ekipe iz Münchna. Kahna, ki je za nemško izbrano vrstno nastopil na 86 tekmah, so zato že vključili v upravni odbor kluba, vodstvo bavarskega kluba pa bo prevzel po koncu mandata Karla Heinza Rummeniggeja.