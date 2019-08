Dobrodelne organizacije z različnimi akcijami staršem olajšale finančno breme pred začetkom šolskega leta

Ljubljana, 30. avgusta - Začetek šolskega leta za mnoge družine predstavlja hudo finančno breme, zato so dobrodelne organizacije izvedle več akcij zbiranja sredstev ali potrebščin za socialno ogrožene otroke. Slovenska karitas je denimo za pakete šolskih potrebščin in bonov namenila okoli 262.168 evrov, nekaj pomoči pa so zbrali tudi v materialni obliki, so sporočili.