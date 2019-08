Nadal brez boja, nekdanjo številko ena izločila kvalifikantka

New York, 30. avgusta - V New Yorku so se odvili boji drugega kroga zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni. Najmanj dela je imel trikratni zmagovalec OP ZDA Španec Rafael Nadal, ki se je v tretji krog US Opna uvrstil brez boja po predaji avstralskega tekmeca Thanasija Kokkinakisa. Letošnji zmagovalec Roland Garrosa je v New Yorku nazadnje slavil leta 2017.