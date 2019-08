Na Opčinah se začenjajo študijski dnevi Draga 2019

Trst, 30. avgusta - Na Opčinah pri Trstu se danes začenjajo 54. študijski dnevi Draga 2019, ki jih prireja Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta. Do nedelje bodo razpravljali o vprašanjih slovenskega jezika, narodne in kulturne identitete, odnosa do Evrope, vlogi in položaju kristjanov v današnji družbi, ovrednotili pa bodo tudi stanje v Sloveniji.