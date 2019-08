Bedene po preobratu do največjega uspeha na US Opnu

New York, 29. avgusta - Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v 2. krogu odprtega prvenstva ZDA premagal Francoza Benoita Paireja in s tem dosegel največji uspeh na US Opnu. Ljubljančan, ki na lestvici ATP zaseda 80. mesto, je 26. igralca sveta premagal po štirih urah s 4:6, 6:7 (3), 6:2, 7:5 in 7:6 (4).