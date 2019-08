Znana je najboljša kratka zgodba Arsovega natečaja

Ljubljana, 29. avgusta - Za najboljšo kratko zgodbo letošnjega Arsovega natečaja so razglasili delo Manke Kremenšek Križman z naslovom Dva tisoč petsto besed. V ospredju dela je odnos med hčerjo in očetom. Zgodbo so v interpretaciji dramske igralke Nine Valič predstavili nocoj na mednarodnem festivalu Noči v stari Ljubljani.