Maribor - Ludogorec 2:2 (0:2)

Maribor, 29. avgusta - Nogometaši Maribora in Ludogorca so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za evropske lige igrali neodločeno 2:2 (0:2). Po izidu 0:0 na prvi tekmi so tako s skupnim izidom 2:2 napredovali Bolgari in si zagotovili nastope v evropski ligi. Za Mariborčane sta zadela Marcos Tavares (65.) in Rudi Požeg Vancaš (72.).