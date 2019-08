Evropske borze v zelenem; evro cenejši, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 29. avgusta - Trgovanje na borzah je danes znova narekovala trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko. Vlagatelje je danes v dobro voljo spravila slednja, od koder so prišli namigni, da bi lahko Peking prekinil niz povračilnih trgovinskih ukrepov v sporu z ZDA. Evro je v primerjavi z dolarjem oslabel, cene nafte pa so zrasle.