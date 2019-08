Kidričevo, 29. avgusta - Vodilna ekipa Prve lige Telekom Slovenije Aluminij se je pred nadaljevanem sezone in pred koncem prestopnega roka okrepila z dvema napadalcema. Iz Kidričevega so sporočili, da bosta rdeče-beli dres odslej nosila tudi krilna napadalca, Slovenec Tilen Pečnik in Hrvat Mihael Klepač.