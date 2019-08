Liverpool z Napolijem, Oblakov Atletico z Juventusom

Nyon, 29. avgusta - Branilec naslova v nogometni ligi prvakov Liverpool bo v prihajajoči sezoni elitnega tekmovanja igral v skupini E skupaj z Napolijem, Salzburgom in Genkom, je danes odločil žreb nove sezone lige prvakov. Nogometaši Chelseaja, zmagovalci evropske lige, pa so pristali v skupini H z Ajaxom, Valencio in Lillom.