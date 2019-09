The Cure z novim albumom s temačnejšimi toni

London, 1. septembra - Britanska rock skupina The Cure bo po več kot desetih izdala nov album, ki naj bi izšel še letos. Album, ki ima trenutno še delovni naslov Live From the Moon, naj bi bil po besedah pevca Roberta Smitha eden njihovih najbolj temačnih doslej. Smith je nedavno izgubil oba starša in brata, kar je močno zaznamovalo tudi nastajanje albuma.