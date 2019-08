Evropski zunanji in obrambni ministri posvarili pred brexitom brez dogovora

Helsinki, 29. avgusta - Evropski zunanji in obrambni ministri, ki so v teh dneh imeli neuradno srečanje v Helsinkih na Finskem, so pozvali Veliko Britanijo, naj se odloči za brexit z dogovorom. Nekateri so tudi izrazili skrb, da poteza britanskega premierja Borisa Johnsona o prekinitvi dela britanskega parlamenta veča tveganje za kaotičen izhod države iz EU.