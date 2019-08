Rast ameriškega gospodarstva v drugem četrtletju nižja od prvotnih ocen

Washington, 29. avgusta - Ameriško gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo po dvoodstotni stopnji, kažejo danes objavljeni popravljeni vladni podatki. Podatki s konca julija so kazali na 2,1-odstotno rast. Posodobljeni izračuni so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pokazali na skromnejši izvoz nafte in manjšo javno porabo na lokalni ravni.