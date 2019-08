V GZS in OZS kritični do predloga Levice glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 29. avgusta - V GZS menijo, da je predlog Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, po katerem bi v zdravstveni sistem prispevalo namesto zdajšnjih 1,5 milijona zavarovancev le še 900.000 delovno aktivnih, nesprejemljiv in nevaren. Kritični do predloga so tudi v OZS, kjer poudarjajo, da bi breme na koncu spet nosilo gospodarstvo.