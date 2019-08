V sredo s premičnega odra v globino štirje delavci

Ljubljana, 29. avgusta - Policisti so na območju Ljubljane v sredo obravnavali dve delovni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami. V obeh so s premičnega odra v globino padli skupaj štirje delavci. Vsi so se hudo poškodovali. Policisti za zdaj o nesrečah zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.