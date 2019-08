Skupina Intereuropa v polletju s 3,1 milijona evrov čistega dobička

Koper, 29. avgusta - Skupina Intereuropa je v prvem letošnjem polletju ustvarila za 3,1 milijona evrov čistega dobička, kar je za 14 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani in 25 odstotkov nad načrtovanim, kažejo nerevidirani podatki. Prihodki od prodaje so se glede na enako lansko obdobje okrepili za dva odstotka in se ustavili pri 80,6 milijona evrov.