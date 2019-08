SDH prijavo prve nadzornice Uradnega lista obravnava prednostno

Ljubljana, 29. avgusta - SDH prijavo predsednice nadzornega sveta Uradnega lista Irene Prijović že obravnava prednostno, skladno z veljavnimi internimi postopki in pristojnostmi, so objavili na spletni strani SDH. Ob tem so poudarili, da so samo nadzorni sveti družb pristojni za sprejemanje odločitev o postopkih imenovanja članov poslovodstva državnih družb.