V SD po prvem letu zadovoljni z izvajanjem zavez iz koalicijskega sporazuma

Ljubljana, 29. avgusta - V SD so potegnili črto po prvem letu od podpisa koalicijskega sporazuma. Po besedah predsednika stranke Dejana Židana so izvajanjem zavez zadovoljni, v nadaljevanju mandata pa med drugim pričakujejo večji poudarek na podnebno-okoljski politiki. Želijo si, da koalicija delo v takšni sestavi nadaljuje še naprej in da uresničijo zaveze iz sporazuma.