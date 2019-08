Benedek se je pridružil upravi Zavarovalnice Triglav

Ljubljana, 29. avgusta - David Benedek je danes nastopil funkcijo člana uprave v Zavarovalnici Triglav za mandatno obdobje petih let. Nadzorni svet ga je na to mesto imenoval konec marca, Benedek pa je odločbo Agencije za zavarovalni nadzor, s katero mu je bilo dano dovoljenje za opravljanje te funkcije, prejel danes, so sporočili iz zavarovalnice.