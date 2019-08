Indeks SBI TOP zmogel le minimalno rast

Ljubljana, 29. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil minimalnega 0,01 odstotka in se ustavil pri 852,20 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 593.960 evrov prometa, znova pa so bile zanje daleč najbolj zanimive delnice Krke. Te so dan končale na izhodišču.