Posvet na Agri pokazal ogromne premike pri javnem naročanju

Gornja Radgona, 29. avgusta - Pri javnem naročanju zavodov, ki oskrbujejo ranljive skupine, smo v Sloveniji naredili ogromne premike, in to predvsem pri razumevanju zakonodaje, so ugotovili govorniki na sejmu Agra. Prvič so ob tem javno predstavili katalog živil izboljšane sestave, ki vključuje več kot 140 izdelkov 25 slovenskih podjetij.