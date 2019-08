Ljubljana, 29. avgusta - V Cerknici so policisti ponoči ustavili kombi, v katerem sta državljana Ukrajine prevažala 15 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajinskima državljanoma so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.