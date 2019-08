Ministrica Pivčeva Agro ocenjuje kot izjemno pomembno

Gornja Radgona, 29. avgusta - Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra ocenjuje kot izjemno potreben, saj z mednarodno udeležbo pokriva širši regijski prostor, na njem so številni mednarodni sestanki, pa tudi po obisku sodeč je po njenih besedah potreben in zaželen tako med kmetovalci in drugimi, ki so del živilsko-prehrambenih verig.