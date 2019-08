Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 29. avgusta - Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in sprejela poročilo o procesu priprave nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Spremenila je uredbo o preiskovanju letalskih nesreč in naložila začetek aktivnosti za postavitev platforme za napovedovanje kompetenc.