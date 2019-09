Tedenski pregled - Slovenija od 30. 8. do 5. 9.

Ljubljana, 6. septembra - Podatki o BDP v drugem četrtletju so pokazali, da se slovensko gospodarstvo ohlaja. Središče dogajanja je bil Bled, ki je gostil tradicionalni strateški forum s številnimi visokimi gosti. Levica in koalicija sta umirili povišane tone in vsaj za zdaj zgladili spor zaradi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.